Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

Изтегли се жребият за втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол.
Победителите ще продължат към финалната фаза, а срещите са предвидени за 4 октомври.
Изтеглените двойки:
- Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец 1919 (Бургас)
- ОФК Локомотив (Мездра) - Пирин 22 (Благоевград)
- Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)
- Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
- Родопа (Смолян) - Несебър (Несебър)
- Черноморец (Балчик) - Етър ВТ (Велико Търново)
- Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
- Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)
- Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
- Крумовград - Спартак (Плевен)
- Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)
- Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)
- ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Хебър 1918 (Пазарджик)
- Чавдар (Троян) - Марек 1915 (Дупница)
- Оборище (Панагюрище) - Янтра 2019 (Габрово)
- Балкан 1929 (Ботевград) - Фратрия (Бенковски, обл. Варна)
- Спартак 1947 (Пловдив) - Ботев 1937 (Ихтиман)
- Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)
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