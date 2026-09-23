Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

Костадинов: Гледайки инициативния комитет на Йотова, виждам алманах на българския олигархичен модел в него

Ако някой си мисли, че аз съм спасителят, горчиво се лъже. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV кандидатът за президент на &bdq ...