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Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

23 Септември, 2026 18:30 240 0

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  • локомотив (мездра)-
  • пирин-
  • бдин-
  • монтана-
  • национал (софия)-
  • локомотив (горна оряховица)-
  • родопа (смолян)

В този етап участват аматьорски отбори и тимовете от Втора лига

Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изтегли се жребият за втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол.

Победителите ще продължат към финалната фаза, а срещите са предвидени за 4 октомври.

Изтеглените двойки:

  • Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец 1919 (Бургас)
  • ОФК Локомотив (Мездра) - Пирин 22 (Благоевград)
  • Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)
  • Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
  • Родопа (Смолян) - Несебър (Несебър)
  • Черноморец (Балчик) - Етър ВТ (Велико Търново)
  • Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
  • Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)
  • Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
  • Крумовград - Спартак (Плевен)
  • Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)
  • Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)
  • ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Хебър 1918 (Пазарджик)
  • Чавдар (Троян) - Марек 1915 (Дупница)
  • Оборище (Панагюрище) - Янтра 2019 (Габрово)
  • Балкан 1929 (Ботевград) - Фратрия (Бенковски, обл. Варна)
  • Спартак 1947 (Пловдив) - Ботев 1937 (Ихтиман)
  • Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)


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