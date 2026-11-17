Алекс Маркес ще се завърне на пистата за Гран при на Португалия в MotoGP. Тимът на Грезини потвърди, че испанецът ще участва в състезанието на пистата в Портимао от 20 до 22 ноември и отново ще бъде в един отбор с Фермин Алдегер.

Маркес пропусна предишния кръг в Катар, след като изтегли с месец по-рано операция, планирана първоначално за края на сезона. Решението беше продиктувано от продължителните проблеми с дясното рамо, започнали след тежкия инцидент в Гран при на Каталуния през май.

В Мадрид на пилота е отстранен фиксиращ материал от дясната ключица, извършена е процедура на лявата ръка, а на дясното рамо е направена артроскопска интервенция. Според MotoGP възстановяването му е преминало без допълнителни усложнения.

Преди операцията Маркес е използвал обезболяващи и инжекции, за да може да продължи да се състезава. След третото си място в Гран при на Малайзия той обясни пред испанския спортен всекидневник AS защо е избрал да не стартира в Катар.

„В този момент, в състоянието, в което съм физически, е невъзможно да направя три състезания поред“, каза Маркес.

На „Сепанг“ испанецът спечели полпозишън, а в неделното състезание завърши трети. Въпреки резултата той посочи, че болката е ограничавала движението на ръката и нормалната му физическа подготовка между стартовете. Пред AS Маркес заяви и че при участие в Катар вероятно би прекратил още след първите обиколки на свободната тренировка.

Завръщането му в Португалия ще бъде първото състезание след хирургичната намеса. Гран при на Португалия е предпоследният кръг от календара на MotoGP за сезона, а финалът ще се проведе във Валенсия на 29 ноември.