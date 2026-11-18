Мауро Родригеш от Ботев се разписа за Гвинея-Бисау при победата с 2:0 над Мадагаскар в квалификациите за Купата на Африка 2027. Успехът остави тима в борбата за класиране, а мачът събра на терена двама футболисти от българската Първа лига.

15 минути преди края за Мадагаскар влезе Николас Фонтейн от Септември. Гвинея-Бисау трябва първо да победи Танзания у дома, а след това да не загуби с повече от три гола от Нигерия, за да изпревари „суперорлите“ в групата.

Нигерия завърши 0:0 с Танзания и не успя да си осигури място на турнира. В същата група домакинът Танзания вече има гарантирано участие, тъй като Кения, Танзания и Уганда ще приемат финалите през 2027 г.

Хосам Абделмаджид от Лудогорец започна като титуляр за Египет при равенството 0:0 с Малави. Бранителят получи висока оценка за представянето си в защита, но Египет не успя да отбележи и отложи класирането си.

Моатас Земземи от ЦСКА 1948 записа няколко минути за Либия при равенството 1:1 с Тунис. Тунизийците са последни в групата и ще трябва да спечелят оставащите си два мача, за да запазят шансове за участие.

Касим Хаджи от Ботев (Враца) влезе в игра за Коморските острови при победата с 1:0 над Конго. Според Африканската футболна конфедерация резултатът е изпратил Камерун на финалите, а за Коморските острови победата е важна в битката за едно от останалите места.

Оливер Камдем от Левски също получи игрови минути за Камерун, който вече си осигури участие в турнира. От ЦСКА в квалификациите играха още Мамаду Диало за Мавритания и Тамимо Уоро за Бенин.

Мавритания загуби с 1:3 у дома от Буркина Фасо, с което групата беше решена. Буркина Фасо и Бенин продължават към финалите, докато Мавритания и ЦАР отпаднаха. За ЦАР в квалификациите игра Исак Соле от ЦСКА.

Сейни Санянг от Ботев (Враца) остана неизползвана резерва при равенството 2:2 между Гамбия и Кот д'Ивоар. Дерой Дуарте от Лудогорец не влезе за Кабо Верде при поражението с 0:2 от Либерия.

След четвъртия кръг девет отбора имат сигурно място на Купата на Африка 2027: домакините Кения, Танзания и Уганда, както и Мароко, Сенегал, Камерун, Мали, Бенин и Буркина Фасо. От Африканската футболна конфедерация обявиха:

„Квалификациите ще продължат през март 2027 г. с последните два кръга, когато ще бъдат определени останалите места на турнира.“