Сергей Стаховски разкритикува Мира Андреева заради поздравлението, което рускинята отправи към Елина Свитолина след финала на Финалите на WTA. Андреева спечели мача с 7:5, 6:3 в Индиън Уелс, а след това посвети част от речта си на украинската си съперничка.

„Първо исках да поздравя Елина и екипа ѝ за невероятната седмица“, каза Андреева преди да похвали сезона на Свитолина и завръщането ѝ като майка. Рускинята заяви, че украинката е направила „невероятен сезон“, и ѝ пожела успех през следващата година.

Свитолина не спомена Андреева в собствената си реч след загубата. Двете не си подадоха ръка след края на двубоя и не позираха заедно за снимки. Това следва установената практика от началото на войната в Украйна украинските тенисистки да избягват ръкостискания с руски и беларуски съпернички.

Стаховски беше част от щаба на Свитолина по време на турнира. Бившият украински тенисист заместваше постоянния треньор на състезателката Анди Бетълс, който не е присъствал на Финалите на WTA заради очакваното раждане на първото му дете. В платформата X Стаховски определи поздравлението на Андреева като „акт на целенасочена манипулация“. Той я обвини, че едновременно с това пренебрегва руската инвазия в Украйна и факта, че не е осъждала публично войната. Като аргумент Стаховски посочи и получените от Андреева отличия от руския президент Владимир Путин.

„Това не е проява на класа“, написа Стаховски за поведението на Андреева. Коментарът му беше насочен не към самия резултат от финала, а към начина, по който Андреева се обърна към Свитолина по време на церемонията.

По-рано през годината, след спечелването на първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, Андреева беше попитана за войната в Украйна. Тогава тя заяви, че никой не иска война, но когато играе, мисли единствено за представянето си и за спечелването на мачовете.

19-годишната Андреева завърши турнира без загубен сет и спечели първата си титла от Финалите на WTA. Свитолина остана втора, след като загуби финала с 7:5, 6:3.