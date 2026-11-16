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Ето колко спечели Андреева след триумфа си в WTA Finals

Ето колко спечели Андреева след триумфа си в WTA Finals

16 Ноември, 2026 10:08 730 7

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19-годишната рускиня победи Елина Свитолина със 7:5, 6:3 и получи и специален Mercedes-AMG SL 55

Ето колко спечели Андреева след триумфа си в WTA Finals - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мирра Андреева спечели Итоговия турнир на WTA в Индиън Уелс, след като победи на финала Елина Свитолина със 7:5, 6:3. Мачът продължи 1 час и 48 минути.

19-годишната рускиня приключи турнира без загубен сет и спечели всичките си пет мача срещу съпернички от топ 10. Така тя стана най-младата шампионка в надпреварата след Мария Шарапова през 2004 г.

За титлата Андреева получи 3,37 млн. долара. Наградата включваше и специален Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ в лилав цвят. Рускинята все още няма шофьорска книжка.

Андреева завършва годината с 55 победи в турнирите на WTA и четири спечелени титли. Освен Итоговия турнир тя триумфира в Аделаида, Линц и на „Ролан Гарос“.

Успехът в Индиън Уелс я изкачи до второто място в ранглистата на WTA. По спечелени призови фондове за сезона Андреева е пета с 6,78 млн. долара. Начело е Елена Рибакина с 11,1 млн. долара, следвана от Арина Сабаленка с 8,12 млн. и Линда Носкова със 7,02 млн. долара.

Във финала Андреева проби подаването на Свитолина шест пъти. Украинката реализира три от 12-те си възможности за пробив, но не успя да задържи темпото в решаващите моменти.

Свитолина достигна до финала след победи над Каролина Мухова, Арина Сабаленка и Линда Носкова. Тя се завърна в Итоговия турнир за първи път от 2019 г. и завърши сезона с титли в Оукланд и Рим.„Това беше много физически мач“, каза Свитолина след финала.

За украинката това беше третият финал в кариерата ѝ на Итоговия турнир. Тя остава с титлата от 2018 г. и второ място от 2019 и 2026 г.

С края на надпреварата приключи и сезонът в женския професионален тенис. Следващият сезон на WTA ще започне през 2027 г.


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