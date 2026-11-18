Уанда Нара за пореден път привлече вниманието в социалните мрежи с провокативна публикация. Бившата съпруга на аржентинския нападател Мауро Икарди, с когото продължава да има публични разногласия след раздялата им, отново намери начин да предизвика сериозен интерес сред своите последователи.

Този път блондинката сподели видео, заснето в спалня, в което позира топлес, облечена единствено с чорапогащник и обувки на високи токчета. Уанда демонстрира самочувствие пред камерата и видимо се забавлява, докато позира. Кой стои зад заснемането на клипчето обаче, не става ясно.

Публикацията бързо привлече вниманието на многобройните ѝ почитатели в Instagram. За кратко време видеото събра близо 100 000 харесвания, което е поредното доказателство за огромния интерес към профила на аржентинката.

Уанда Нара има около 17,2 милиона последователи в социалната мрежа и редовно споделя снимки и видеа от личния си живот, с които предизвиква оживени реакции онлайн.