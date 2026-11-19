Богданка ЛУК Люблин записа седма поредна победа в полското волейболно първенство, след като се наложи с 3:0 при гостуването си на Стилон Гожув. Шампионите спечелиха отделните геймове с 25:20, 25:18 и 25:18.

Алекс Грозданов беше сред основните фигури за успеха. Българският национал завърши с 7 точки – три от атака и четири от блокада. Централният блокировач започна двубоя и игра в първите два гейма, а в третия получи почивка. Четирите му блокади бяха част от общо 10-те точки на Люблин в този елемент.

Най-резултатен в мача беше Миколай Савицки с 15 точки. Той реализира 14 успешни атаки и един ас, а представянето му му донесе и отличието за най-полезен състезател. Кевин Сасак добави 14 точки, докато Ран Такахаши завърши с 10.

Люблин започна срещата трудно и домакините имаха преднина в началото на първия гейм, но гостите постепенно поеха контрола. В следващите две части шампионите поддържаха аванс и не позволиха на Стилон да стигне до реална възможност за обрат. Стилон Гожув остана с 12 точки от Давид Дулски като най-резултатен играч.

След седмата си победа Богданка ЛУК Люблин е начело в класирането с 21 точки и геймова разлика 21:2. Алурон Варта Заверче има същия актив, но е изиграл един мач повече.

Следващият мач на Люблин е на 23 ноември, когато шампионите ще приемат Шлепск Малов Сувалки.