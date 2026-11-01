Алекс Грозданов блести в Полша! Българският капитан помогна на Богданка Любин да запише нова победа

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов продължава да демонстрира отлична форма с екипа на полския Богданка Любин.

В среща от третия кръг на редовния сезон тимът на българския център постигна категоричен успех с 3:0 гейма срещу Катовице. Домакините не оставиха много шансове на съперника си и затвориха отделните части при 25:18, 25:17 и 25:21.

Грозданов имаше съществен принос за победата, като реализира общо 12 точки. Десет от тях дойдоха след успешни атаки, а останалите две бяха постигнати с блокада.

Най-резултатен за Богданка Любин беше полският национал Кевин Шашак, който приключи двубоя с 14 точки. Българският волейболист се нареди непосредствено след него по принос в нападение.

След изиграването на първите три кръга Богданка Любин заема първото място в класирането с пълен актив от девет точки. Същия брой точки има и съставът на Алурон Завиерче.