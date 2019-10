Грозно! Атлет избута съперника си от пистата (ВИДЕО)

Грозна и неспортсменска постъпка беляза световното първенство по лека атлетика в Доха (Катар). Тя се случи по време на последната обиколка от състезанието на 1500 метра.

В нея норвежкият състезател Филип Ингербритсен удари в гърба съперника си от Етиопия Тедес Леми, за да го изпревари. Последният се строполи на земята и от второ място остана последен.

За шок на всички наказание за норвежеца не последва и случката бе подмината от официалните съдии, но пък за сметка на това предизвика огромен скандал в социалните мрежи, където фенове, а и специалисти останаха доста гневни от видяното.

He buscado las imágenes y me reafirmo. Esto no se puede consentir en el atletismo. Filip Ingebrigtsen debe ser descalificado (si no lo ha sido ya, que lo desconozco) pic.twitter.com/TTUN7EbuFD