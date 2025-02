Халф на Челси ще играе в Серия А

Торино договори привличането на халфа на Челси Чезаре Казадей, пише Фабрицио Романо. "Биковете" се пребориха за подписа на 21-годишния футболист с Лацио.

Лондончани ще получат 15 млн. евро за правата на своя футболист, а освен това и 25% при следващ негов трансфер.

Казадей премина в Челси от академията на Интер през лятото на 2022 година. Той не успя да се наложи в състава на "сините", като два пъти беше даван под наем - на Рединг и Бърнли.

През този сезон халфът има 6 мача за лондончани, като не е записал нито минута във Висшата лига.

