Това са виновниците за расисткия скандал (ВИДЕО)

Темата за расизма на евроквалификацията България - Англия продължава да е водеща след тежката загуба на нашите с 0:6, а и със сигурност ще продължи да бъде в следващите дни. Мачът на "Васил Левски" снощи беше прекъсван два пъти, след като гостите се оплакваха от обидни възгласи от трибуните по техен адрес.

Английската телевизия ITV 1, която предаваше срещата директно показа откъде дойдоха расистките скандирания. В кадрите се вижда как фенове в сектор "Б" показват нацистки поздрави и издават маймунски звуци.

Преди това пък се вижда Тайрън Мингс в близък план, който видимо изнервен от случващото се по трибуните се оплаква на четвъртия съдия. След това той сигнализира на главния рефер Иван Бебек и последва спирането на играта.

Въпросните 50-ина фенове, които бяха настанени в сектор "Б", бяха помолени от стюардите да напуснат стадиона, като изпълниха разпореждането и се изнизаха от "Васил Левски":

This makes you sick to your stomach... #BULENGpic.twitter.com/rxRSU8FPUP