Григор Димитров: Можех и по-добре (ВИДЕО)

Григор Димитров спечели юбилейната си победа №300 в професионалния тенис. Българинът се наложи над Дамир Джумхур във Виена, а след двубоя спази максимата, че винаги е можело и по-добре да се справи. В Тура водещият ни тенисист има 199 загуби и му предстои да изиграе двубой №500 в кариерата си.

“Мисля, че това бе един от онези мачове, в които трябваше да намеря начин да победя. Много силно исках да намеря необходимия ритъм. И все пак вярвам, че имаше някои неща, които можеше да направя по-добре“, каза бившият №3.

Look at that smile 😊



Congrats on the 300th win, @GrigorDimitrov! pic.twitter.com/8LSgvUbW7g