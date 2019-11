Тервел Пулев нокаутира Кай Курзава още в първия рунд (ВИДЕО)

Тервел Пулев постигна 14-а поредна победа при професионалистите. Пулев направи впечатляващо завръщане на ринга след осем месеца, през които лекуваше контузия.

Родният ни боксьор нокаутира германеца Кай Курзава на галавечер в Бергиш Гладбах, Германия. Пулев отказа съперника си още в първия рунд, след като два пъти го свали с тежки удари и реферът беше принуден да прекрати двубоя.

Пулев, който е носител на титлата на Европейския боксов съвет (EBU), е непобеден на професионалния ринг. Срещата му с Курзава се проведе в полутежка категория в осем рунда.

Съперникът на Пулев записа 47-и двубой на професионалниг ринг, като записа своята девета загуба. За шести път Курзава беше нокаутиран в своята кариера.

За Пулев това беше първи мач от март насам, когато той победи американеца Мич Уилямс на галавечер в Коста Меса, Калифорния. Тогава по-малкият от двамата братя Пулеви счупи своята ръка.

Tervel Pulev (14-0, 12 KO's) TKO-1 Kai Kurzawa (38-9). Kurzawa down twice in the 1st and the referee waves things off. pic.twitter.com/Z1iwSKaeiN