Спряха бой в националния на Англия заради Ливърпул - Ман Сити

Напрежението след дербито Ливърпул - Манчестър Сити (3:1) се пренесе и в националния отбор на Англия. Двама от избраниците на селекционера Гарет Саутгейт едва не са се сбили на вчерашната тренировка на тима на “Сейнт Джеймсис Парк” и само намесата на останалите футболисти е предотвратила по-грозни сцени, разкри “Daily Mail”.

Скандалът е възникнал между Джо Гомес и Рахийм Стърлинг, които се сдърпаха и по време на двубоя на “Анфийлд”. Двамата явно не се били изяснили докрай и са решили да подновят спора си ден по-късно. Всичко е започнало като дребно заяждане между защитника на Ливърпул и крилото на Ман Сити, но е било на път да се превърне в сериозен физически сблъсък. Бързата реакция на техните съотборници е потушила страстите.

Саутгейт ще разговаря с Гомес и Стърлинг в опит да успокои обстановката. Именно умението му да се разбира с футболистите и да държи отборния дух на високо ниво са сред основните причини за успеха на бившия бранител начело на “трите лъва”. Саутгейт вече чете конско на Джеймс Мадисън, който беше забелязан в казино по време на мача срещу Чехия в Прага, загубен от англичаните с 1:2. Тогава халфът на Лестър отпадна от състава заради здравословни проблеми, но вместо да се лекува вкъщи и да гледа мача, предпочете да се забавлява навън и отнесе много критики.

Англия приема Черна гора на “Уембли” в четвъртък и дори при равенство ще си гарантира място на финалите на Евро 2020. Кампанията на тима в квалификациите завършва с гостуване на Косово в неделя.

