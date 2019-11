Официално: Шарл Льоклер ще бъде наказан

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер ще получи наказание на стартовата решетка в Гран При на Бразилия този уикенд заради проблеми със задвижващата система, заяви шефът на тима Матиа Биното.

''Шарл ще получи нов захранващ блок, след като досегашният му се повреди в Остин. Поставянето на нов ще означава наказание на стартовата решетка в Сао Пауло, но трябва да се върнем към нашето нормално ниво на представяне и да покажем малко боен дух, за да завършим сезона подобаващо", заяви Биното.

В предишния кръг в Остин пилотът от Монако имаше проблеми c течното масло и се наложи задвижващата му система да бъде сменена c по-стара от предишнaтa втoрa cпeцификaция. C нeя тoй кaрa в състезанието в САЩ и зaвърши четвърти. Тя обаче бe cъc зaнижeни рeжими и се смята, чe e c дocтa изчeрпaн рecурc. Зaтoвa е гoлям риcк тя дa се изпoлзвa отново в Брaзилия.

Очаква се наказанието на Льоклер да бъде от поне 10 позиции.

Той е четвърти в класирането с 249 точки - с 14 точки повече от Макс Верстапен и 19 от съотборника си Себастиан Фетел. /БГНЕС