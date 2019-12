Вратар на Ливърпул е първият носител на наградата "Лев Яшин"

Стражът на Ливърпул Алисон Бекер заслужи признанието да бъде №1 сред вратарите в допитването на “Франс Футбол” за 2019 г. Той взима приза на името на легендата Лев Яшин, която се дава за първи път.

“Благодаря на всички - най-вече на съотборниците ми и моето семейство”, заяви първенецът в Шампионската лига.

Зад бразилеца останаха Марк-Андре тер Стеген (Гер/Барселона) и Едерсон (Бра/Манчестър Сити).

Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE