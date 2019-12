Стрелба, откъртени седалки и бомби на мач в Бразилия ВИДЕО

Феновете на Крузейро предизвикаха масови безредици, след като тимът изпадна за първи път от бразилския елит в 98-годишната си история. Това стана факт след домакинската загуба с 0:2 от Палмейрас след попадения на Зе Рафаел и Дуду през второто полувреме. В резултат на това към терена полетяха откъртени седалки и бомбички, което доведе до евакуиране на стадиона и намесата на полицията, а служителите на реда използваха и оръжие.

Крузейро започна мача от последния кръг с нуждата от задължителна победа над Палмейрас, а освен това Сеара трябваше да загуби при гостуването си на Ботафого. За съжаление Сеара направи 1:1. Това означаваше, че „сините“ изпаднаха заедно с Алкоано, Шапекоензе и Авай.

Scenes at the Mineirão as Cruzeiro are relegated. Disorder as seats are thrown and the stadium is evacuated.



Police moving in, inside and outside the stadium. pic.twitter.com/ydk2QSSN9C