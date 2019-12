Изумително! Роналдо скочи 256 см, за да вкара

Гравитацията е нещо, с което звездата на Ювентус Кристиано Роналдо не се съобразява. Вчера португалският нападател отбеляза страхотен гол, с който донесе победата на тима си с 2:1 срещу Сампдория.

В края на първото полувреме Роналдо се разписа с глава след подаване на Алекс Сандро. Торинският спортен ежедневник „Тутоспорт“ изчисли, че нападателят е скочил 256 сантиметра.

Височината на отскока на Роналдо е изумителна, по-присъща на баскетболист в НБА. Португалецът е „летял“ на 71 см от земята, за да отбележи важния гол, който бетонира Юве на първото място във временното класиране на италианското първенство.

