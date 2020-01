Челси с лимитиран екип срещу Нотингам Форес

Челси ще носи специален лимитиран екип в двубоя им срещу Нотингам Форест в неделя. Двата тима се срещат в мач от трети кръг на ФА Къп, а "сините" ще отбележат 50-годишнината си от спечелването на първия си трофей в турнира.

Лондончани вдигнаха купата през 1970-а година след победа над Лийдс с 2:1, след като в първия мач бяха постигнали равенство на "Уембли". Чрез специалния екип "сините" ще почетат този важен момент от историята им.

This @nikefootball commemorative kit is available to buy now! 🔥🔥🔥 Celebrating 50 years since our first FA Cup triumph in 1970. You'll see it on the pitch this Sunday! #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon



Get yours! 👉 https://t.co/31VCsiCESm pic.twitter.com/f0MKbf1gdm