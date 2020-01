Ибрахимович: Ще накарам тифозите на "Сан Сиро" да заподскачат от радост (ВИДЕО)

Завърналият се в Милан нападател Златан Ибрахимович пристигна в Милано, за да премине задължителните медицински прегледи и да сложи своя подпис върху договора си с клуба. Той даде интервю пред клубната телевизия веднага след слизането си от самолета.

“Помня как пристигнах точно на това място преди много години. Сега важното е, че се завърнах и че съм щастлив от това. Винаги съм казвал, че това е моят дом и най-после се завърнах. През годините съм играл и за други отбори, но се върнах и само това е от значение. Първите ми думи към феновете? Върнах се, най-после. Нямам търпение да видя тифозите на “Сан Сиро”, за да ги накарам отново да заподскачат от радост”, заяви Ибрахимович.

