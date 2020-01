Неприятно за Мануел Нойер, но вече факт! Байерн си осигури нов вратар

Германският футболен хегемон Байерн Мюнхен официално привлече вратаря на Шалке Александър Нюбел.

Новината бе съобщена в официалния Туитър акаунт "баварците".

Сделката обаче ще влезе официално от следващия сезон. Нюбел ще акостира на ''Алианц Арена'' със свободен трансфер. 23-годишният страж ще довърши сезона в Шалке, след което ще премине в Байерн, където ще подпише договор за пет години и ще се конкурира с германския национал и капитан на Байерн Мануел Нойер.

ℹ️ #FCBayern have signed Alexander Nübel for the 2020/21 season. pic.twitter.com/JeqJ8jA86q