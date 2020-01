Верстапен в Ред Бул до 2023 година

Макс Верстапен сложи край на спекулациите относно бъдещето си във Формула 1, подписвайки нов договор с Ред Бул до 2023 година.

Във втората най-голяма вест относно пилотите за последния месец, Верстапен удължи престоя си в тима с двигатели на Хонда с още три допълнителни сезона и повтори намерението си да стане световен шампион с отбора. „Искам да печеля с Ред Бул и нашата цел, разбира се, е да се борим заедно за световната титла“, сподели 22-годишният състезател, който вече има осем етапни победи в кариерата.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO