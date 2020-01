Погба претърпя операцията на глезена (ВИДЕО)

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед – Пол Погба днес се подложи на очакваната операция на глезена, за която по-рано през седмицата мениджърът на отбора - Оле Гунар Солскяер спомена. Французинът качи в Инстаграм кратки видеа от болницата, в която му бе извършена интервенцията.

От началото на сезона Погба има едва осем мача във всички турнири с екипа на "червените дяовлите" заради непрекъснатите проблеми с глезена. По думите на Оле контузията, която доведе до настоящата операция, е различна от тази, заради която французинът пропусна три месеца. Световният шампион със сигурност няма да играе до края на месеца, като според мнозина в този период неговият импресарио - Мино Райола ще се опита да му уреди изходящ трансфер.

Paul Pogba high is everything I needed to see today 😂😂😂 #MUFC [Ig] pic.twitter.com/FJr79xplSz