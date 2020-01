Смъртни заплахи към Новак Джокович

Сръбската тенис звезда Новак Джокович си навлече сериозни проблеми след празненствата на триумфа в ATP Cup.

Редом с песента на Камелия "Луда по тебе", сърбите пяха и сръбска песен за Косово - "Видовдан" на Гордана Лазаревич, която вбеси посланика на Косово в България Едон Цана, определил тенисиста като "примитивен, назадничав и обикновен балкански националист и шовинист".

Оказва се обаче, че Цана не е единственият обиден и по петите на Джокович вече е и албанската мафия. Близък до сърбина призна, че той е получил смъртни заплахи за собствения си живот и за този на семейството си в социалните мрежи, които обаче засега не приема особено сериозно.

"Ноле е първокласен спортист и патриот, който не е мрази и не е обидил никого. Всичко останало са мръсни политически игри. Не го е страх и няма да позволи това да помрачи радостта и е готов за още победи", коментира източникът пред сръбските медии.

After Military March Song they continued with Kosovo...!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK