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Спортът по ТВ в сряда (23 юли)

Спортът по ТВ в сряда (23 юли)

23 Юли, 2025 06:38, обновена 23 Юли, 2025 06:41 336 0

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Какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (23 юли) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Макс спорт 4

03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, реванш, "Вашку да Гама" - "Индепендиенте дел Вале"
21:30 Футбол: контрола, "Комо" - "Ал Ахли"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Яник Ханфман - Себастиан Баес
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Ботик ван де Зандсхулп - Филип Мишолич
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Александър Бублик - Тиаго Тиранте
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Роберто Баутиста Агут - Тиаго Сейбот Вилд
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Даниил Медведев - Райли Опелка
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Тейлър Фриц - Александър Вукич
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Лърнър Тиен - Андрей Рубльов
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Александър Ковачевич - Франсис Тиафоу

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVII етап
21:00 Волейбол (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал, Италия - Япония

БНТ 3

16:30 Водна топка (жени): СП в Сингапур, финал, Гърция - Унгария
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/2-финал: Германия - Испания

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Франсиско Серундоло - Карлос Табернер
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Цън Чун-Син - Лучано Дардери
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Дамир Джумхур - Стан Вавринка

Макс спорт 2

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Китай

Източник: Сега


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