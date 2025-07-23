Спортът по ТВ в сряда (23 юли)

Макс спорт 4
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, реванш, "Вашку да Гама" - "Индепендиенте дел Вале"
21:30 Футбол: контрола, "Комо" - "Ал Ахли"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Яник Ханфман - Себастиан Баес
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Ботик ван де Зандсхулп - Филип Мишолич
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Александър Бублик - Тиаго Тиранте
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Роберто Баутиста Агут - Тиаго Сейбот Вилд
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Даниил Медведев - Райли Опелка
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Тейлър Фриц - Александър Вукич
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Лърнър Тиен - Андрей Рубльов
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, Александър Ковачевич - Франсис Тиафоу
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVII етап
21:00 Волейбол (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал, Италия - Япония
БНТ 3
16:30 Водна топка (жени): СП в Сингапур, финал, Гърция - Унгария
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/2-финал: Германия - Испания
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Франсиско Серундоло - Карлос Табернер
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Цън Чун-Син - Лучано Дардери
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Дамир Джумхур - Стан Вавринка
Макс спорт 2
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Китай
Източник: Сега
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