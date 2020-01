Най-бързият човек на планетата ще става баща

Най-бързият човек на планетата Юсейн Болт очава своя първи наследник. Той обяви, че неговата годеница Каси Бенет е бременна със снимка в социалните мрежи.

„Искам само да кажа, че КРАЛЯТ или КРАЛИЦАТА скоро ще бъде тук“, написа бъдещият баща.

Бившият спринтьор и половинката му не обявиха кога се очаква раждането на детето им, но според снимките Каси е в напреднала бременност.

Болт прекрати спортната си кариера през 2017 г., след като спечели осем олимпийски титли и 11 световни. Той все още държи рекордите на планетата на 100 м, 200 м и 4х100 м.

I just want to say a KING or QUEEN is about to be HERE. @kasi__b pic.twitter.com/5KjSvTmg7y