Кристиано Роналдо за Коби: Ти беше вдъхновение за много хора! Почивай в мир, легендо...

Петкратният носител на Златната топка Кристиано Роналдо се присъедини към скръбните съобщения, заваляли след кончината на легендата на НБА – Коби Брайънт.

Суперзвездата на футболния свят и Ювентус остана крайно опечален след катастрофата, в която почина иконата на Лос Анджелис Лейкърс, както и към всички загинали край Голямата ябълка.

''Толкова е тъжно да разбера новината за смъртта на Коби и неговата дъщеря Джиана. Коби беше истинска легенда и вдъхновение за много. Изпращам моите съболезнования на фамилията, приятелите и на всички семейства, свързани с катастрофата.

Почивай в мир, легендо!”, пише Кристиано Роналдо.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH