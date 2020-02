Фенка опита да разконцентрира голфър с... гърдите си (ВИДЕО)

Атрактивна брюнетка се превърна в голямата звезда на известния голф турнир PGA Tour в Лос Анджелис.

Тя предизвика вълнение по трибуните на иначе спокойните фенове, като извади гърдите си и ги показа на лидера в състезанието Уеб Симпсън точно преди един от финалните му удари.

Той обаче не трепна и остана концентриран в играта, за разлика от останалите по трибуните, които не спираха да гледат брюнетката в очакване на още.

Damn you people this is golf, not a rock concert. pic.twitter.com/W5F1awZqKv