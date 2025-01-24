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Спортът по ТВ в петък (24 януари)

Спортът по ТВ в петък (24 януари)

24 Януари, 2025 06:45 478 1

  • спортът по телевизията-
  • днес-
  • ден-
  • футбол-
  • ски-
  • тенис-
  • волейбол-
  • голф

Ето какво може да гледате по телевизията в днешния ден

Спортът по ТВ в петък (24 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

06.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал, мъже - Евроспорт 1
09.20 Ски скокове: Световна купа в Зао, малка шанца, жени - Евроспорт 2
10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал, мъже - Евроспорт 1
10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, супер Г, мъже - Евроспорт 2
15.15 Биатлон: Световна купа в Антхолц, спринт, мъже - Евроспорт 1
16.50 Ски бягане: Световна купа в Енгадин, смесена щафета - Евроспорт 1
18.00 Борба: турнир „Дан Колов – Никола Петров“ - БНТ 3
18.00 Ски скокове: Световна купа в Оберстдорф, мъже, квалификация - Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Гройтер Фюрт“ - „Кайзерслаутерн“ - Диема спорт 3
19.30 Футбол: „Магдебург“ - „Айнтрахт“( Брауншвайг) - Нова спорт
19.30 Волейбол: „Нефтохимик“ - „Левски“ - МАХ Спорт 2
21.00 Фрийстайл ски: Световна купа в Уотървил, ски бабуни, мъже и жени - Евроспорт 1
21.15 Баскетбол: „Олимпиакос“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: „Волфсбург“ - „Холщайн“ - Диема спорт 3
21.45 Футбол: „Торино“ - „Каляри“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Оксер“ - „Сент Етиен“ - Диема спорт
22.00 Футбол: „Лас Палмас“ - „Осасуна“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Хъл“ - Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", трети ден - Евроспорт 2
02.30 Хокей: НХЛ, „Далас“ - „Вегас“ - МАХ Спорт 2


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  • 1 Град Козлодуй

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    Благодаря

    06:58 24.01.2025

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