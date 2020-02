Зловеща катастрофа на НАСКАР (ВИДЕО)

Тежък инцидент хвърли сянка върху тазгодишното издание на НАСКАР класиката Дейтона 500. Масова катастрофа в последната обиколка завърши със сериозни наранявания за пилота Райън Нюман.

42-годишният пилот и неговият Mustang с номер 6 бяха на първото място метри преди финала.

Борещите се за победата Дени Хемлин и Райън Блейни се удариха зад Нюман, в резултат на което колата на Блейни подпря тази на водача и го изпрати в предпазната стена на овала с над 250 километра в час.

Mustang-ът се преобърна във въздуха, беше ударен от още една кола, докато още беше във въздуха, след което се подпали. Екрани от черен плат бяха издигнати около смачканата кола на Нюман, докато лекари и пожарникари го вадеха от пилотското място.

Според вицепрезидента на НАСКАР Стив О'Донъл, състоянието на Райън Нюман е сериозно, но не се счита за животозастрашаващо.

Thoughts to @RyanJNewman. My view from the checkers. #Daytona500 #RyanNewman pic.twitter.com/mDlU3Cc31d