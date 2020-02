От ВАР признаха, че са сбъркали

Отборът на Челси постигна домакинска победа с 2:1 над Тотнъм в двубой от 27-и кръг на Висшата лига. "Сините" контролираха случващото се на терена почти през целия мач и заслужено увеличиха преднината си на 4 точки пред лондонския си съперник.

Това, което отново привлече вниманието обаче, бе ВАР. В началото на втората част Джовани Ло Селсо влезе агресивно в краката на капитана на Челси - Сесар Аспиликуета, но футболистът на "шпорите" не получи дори жълт картон за деянието си.

Влизането бе преразглеждано с ВАР, но съдията на срещата - Майкъл Оливър, прецени, че няма защо да отива до екрана, за да прегледа с очите си ситуацията и играта продължи, тъй като ВАР реферът, Дейвид Куте, стигна до заключението, че действията на аржентинския халф са напълно случайни

BREAKING: We have been speaking to Stockley Park who have admitted they got the decision wrong and Lo Celso should have been sent off... @btsport