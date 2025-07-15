Красен Георгиев ще свири Ботев Пловдив - ЦСКА

Георги Кабаков ще свири първия мач за сезон 2025/26 в Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали на стадиона в Бистрица.

Красен Георгиев от Варна пък получи наряд за дербито на 1-ия кръг между отборите на Ботев Пловдив и ЦСКА, който ще се играе в събота от 22:00 часа.

Левски - Монтана е поверен на Радослав Гидженов.

Ето и всички назначения:

18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев



18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец (Рз) - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК ЦСКА (Сф)

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Йордан Костадинов Иванов



20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов



20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Монтана

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев

СН: Станислав Георгиев Тодоров



21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Добруджа 1919

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Василев Йорданов



21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Камен Михайлов Алексиев