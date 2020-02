Фюри може да загуби хонорара си заради ... облизване (ВИДЕО)

Новият носител на шампионския пояс на WBC Тайсън Фюри може да "олекне" с 33 милиона долара, колкото е хонорарът му за победата над Дионей Уайлдър. Това обмисля Атлетическата комисия на щата Невада след скандалната си проява по време на битката, когато облиза капки кръв от тялото на ранения си опонент.

Новината разпространи промоутърът Рик Мириджиан, който поиска да провери дали слухът може да се окаже истина.

Припомняме, че проявата на Фюри предизвика масово възмущение и погнуса у феновете, като кадрите се превърнаха в истински хит в социалните мрежи.

Rumor has it that @Tyson_Fury entire $33 Million dollar purse is being held up by the Nevada Commison for this "pre bite tasting and licking". @MikeCoppinger check your fucken sources immediately and tell us if this is true 🤷‍♂️ https://t.co/twdskqk28d