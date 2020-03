Ферари се отказват рано от борбата този сезон?

Шефът на Ферари Матиа Биното призна, че ще обмисли варианта да се откажат от развитието на колата за 2020, ако след първите няколко състезания се окаже, че изоставането им от Мерцедес е прекалено голямо. Повечето от опонентите на Скудерията подозират, че италианците се преструват стратегически на по-слаби. Така или иначе, данните от изминалите зимни тестове показват по-слаба форма на Ферари от основните опоненти Мерцедес и Ред Бул.

"Това е компромис, който следва да се обмисли" заяви Биното. "Ако след няколко състезания стане ясно, че разликата е прекалено голяма, може да излезе на дневен ред възможността да спрем с колата за 2020".

