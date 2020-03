Защо Неймар се подигра със звездата на Борусия Дортмунд? (СНИМКА)

Двубоят от осминафиналите на Шампионската лига ПСЖ - Борусия (Дортмунд) (2:0) ще се запомни с много неща. "Парк де Пренс" остана празен заради коронавируса, между 3 и 4 хиляди ултраси на парижани подкрепяха отбора пред арената, Неймар вкара с глава, след което отиде пред скамейката с резерви и имитира празнуването на гол на младата звезда на гостите Ерлинг Холанд, като застана в поза дзен.

Толкова явната провокация явно разстрои младока, който не показа почти нищо, за разлика от мача в Дортмунд, когато вкара два гола на парижани. След мача в гаврата с него се включиха и останалите играчи на ПСЖ, които си направиха групова снимка на терена, а закачките с норвежеца продължиха и в съблекалнята.

Оказа се, че сам Холанд е провокирал всичко това с публикация в социалните мрежи ден преди мача. Той качва снимка в Снапчат с текст "Моят град, не вашият". Това не е останало незабелязано от футболистите на френския първенец. След мача Неймар публикува своя снимка в позата на Холанд, придружена с надпис "Това е нашият град, не твоят".

👌 Erling Haaland uploaded a snapchat yesterday at his Paris hotel with the caption: "My City not yours."



Neymar uploaded the pic on his Instagram with the caption: "Your City is in Norway bro go back. Paris our city, not yours."



The main reason why PSG are trolling Haaland 😭 pic.twitter.com/vm5VRSQcjc