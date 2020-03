Юрген Клоп нарече някои фенове на Ливърпул "ш***** идиоти" (ВИДЕО)

Треньорът на Ливърпул Юрген Клоп нарече някои фенове на Ливърпул „ш***** идиоти“. Причина бе опитът на запалянковците да го докоснат преди мача с Атлетико Мадрид от Шампионската лига.



При излизането му от тунела на "Анфийлд" феновете протегнаха ръцете към него за поздрав. Клоп реагира гневно и извика: „Махнете ръцете си ****** идиоти“.



Ръкостисканията преди срещите бяха забранени в Англия заради коронавируса.

