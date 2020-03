Скандалжията Матераци се подигра с Ибрахимович (ВИДЕО)

Световният шампион от 2006 година Марко Матераци отново се заяде със Златан Ибрахимович. В този случай Матрицата се пошегува, изтъквайки факта, че шведът никога не е печелил Шампионската лига, а самият Матераци го направи през 2010 година.

В Instagram бившият защитник на Интер публикува клип как жонглира с ролка тоалетна хартия, която накрая се озова в трофея от Шампионската лига. Матераци спечели отличието с екипа на ''нерадзурите'' в Мадрид.

"Златан, ти нямаш Шампионска лига. Ако искаш да опиташ този номер, ще имаш нужда от трофея, мога да ти услужа с него", написа Марко Матераци.

Materazzi really challenged Ibra to do dunk a roll of toilet paper into a UCL trophy 😂😂😂.



