Ибра: Чаках 4 години да отмъстя на Матераци (ВИДЕО)

Златан Ибрахимович разкри, че е чакал четири години, за да си отмъсти на бившия защитник на Интер Марко Матераци и да го прати в болницата. Причината за това е опасно влизане на бранителя срещу шведа, което принудило нападателя да напусне терена в мач между Ювентус и “нерадзурите” през 2006 година, пише sportal.

“Бях в Юве и играхме срещу Интер. Матераци влезе в краката ми като наемен убиец и ме нарани. Той беше груб футболист, няма проблем в това. Но има два начина, по които да си груб, като единият е да се целиш да нараняваш. Дори Паоло Малдини беше груб играч, но с различна цел. Става въпрос за Ювентус - Интер през 2006 година и след фаула на Матераци трябваше да напусна терена за момент. Треньорът Фабио Капело ми каза, че ще ме замени, но аз му отвърнах, че ще продължа. Исках да се върна на терена, за да си отмъстя на Матераци. Ако някой ми стори подобно нещо, аз не го забравям. След две минути обаче болката беше прекалено голяма и нямаше как да играя. След това преминах през Интер, Барселона, Милан…

В първия ми мач срещу тях, Дербито на Милано през 2010/11, всички фенове на Интер бяха настроени срещу мен. ОК, това ме мотивира. Но ако нямаш никакъв контрол, това не е добре. Ще загубиш самообладание и ще направиш някоя глупост. Тогава спечелих дузпа и кой ме фаулира? Матераци и така - 1:0 за Милан. През втората част той ме доближи и аз стоварих таекуондо удар върху него. Изпратих го в болницата. Деян Станкович ми попита защо съм го направил, а аз му отговорих: Чаках този момент четири години. Ето защо”. Каквото повикало, такова се обадило.

Ibra: "I won a penalty, who made the foul? Materazzi. 1-0 for Milan. In the 2nd half, Matrix provoked me & I made the taekwondo move. I sent him to hospital. Stankovic asked me 'Why you did that, Ibra?' I told him 'I've been waiting for this moment for four years, that's why.'" pic.twitter.com/sJN60EqlZh