Бивш футболист на Милан разказа как Бекъм е бил по-скромен от някои играчи в Серия "Ц"

Бившият ляв бек на Милан Лука Антонини разказа за скромността на футболната легенда Дейвид Бекъм, както и за мъжеството, което англичанинът е проявил по време на тежката си контузия по време на периода си при "росонерите".

"Дали той е имал поведение на суперзвезда? Абсолютно не, даже напротив. Той имаше налудничава скромност, каквато не съм виждал дори и при някои играчи от Серия "Ц". Беше голям професионалист. Първият, който идва, и последният, който си тръгва. Бекъм си беше такъв. Все още си представям как той нарани ахилесовото си сухожилие. Тогава бях контузен и видях всичко от трибуните. Веднага отидох в съблекалнята и помня психическата сила, с която Дейвид се справи със ситуацията. Той изпитваше невероятна болка, но каза на лекарите да разрежат чорапа и веднага да направят това, което трябваше, без да чакат. Като допълнение, той се възстанови напълно и продължи да блести в МЛС с ЛА Галакси, поставяйки първенството на световната футболна карта", сподели Антонини пред "Тутоспорт".

