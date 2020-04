Смях! Страничен съдия тренира в домашни условия (ВИДЕО)

Светът се бори срещу пандемията от коронавирус, а много хора работят от вкъщи, така че да бъде забавено разпространението му. Професията на някои хора много трудно може да се практикува в домашни условия. Един футболен съдия обаче не позволява на вируса да го спре и той тренира своите арбитърски умения в дома си.

Франк Комба сподели е лицензиран от ФИФА страничен арбитър и той показа как упражнява задълженията си в своя хол.

Във видеоклип, който бе разпространен в социалните мрежи, се вижда как Комба тича от единия край на хола до другия, вдига високо флаг за засада, показва тъч за единия и за другия отбор. Когато вземе решение за странично хвърляне дори започва въображаем спор с футболистите, недоволни от отсъждането.

Напълно вероятно е да се наложи на Комба да продължи да тренира реферските си умения в домашна среда през следващите няколко месеца, защото по нищо не личи, че футболът ще бъде възобновен скоро.

FIFA qualified Assistant Referee Frank Komba is not letting self-isolation get in the way of his training in Tanzania 😂 pic.twitter.com/KvdmsiHvjJ