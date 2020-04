Роналдо не намери място в идеалния отбор на Райън Гигс

Легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс сглоби идеален отбор от свои бивши съотборници. Прави впечатление, че уелсецът не е намерил място в звездната единайсеторка за Кристиано Роналдо, с когото играха заедно на "Олд Трафорд" между 2003 и 2009 година.

Гигс посочи Пол Скоулс, Гари Невил и Рой Кийн като тримата най-добри футболисти от тези, с които е бил съотборник.

В идеалния състав на Райън Гигс присъстват още Петер Шмайхел, Рио Фърдинанд, Микаел Силвестър, Денис Ъруин, Дейвид Бекъм, Ники Бът, Уейн Рууни и настоящия мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер.

Гигс е рекордьор по брой изиграни мачове за Юнайтед - 963. Той дебютира за "червените дяволи" през 1991 година и се отказа през 2014-а.

REVEALED: No room for Cristiano Ronaldo as Man United name Ryan Giggs' all time XI https://t.co/p3Ysnp2TGj