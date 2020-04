Звезда на Ливърпул участва във вдъхновяващ филм

Звездата на Ливърпул Садио Мане участва във филм за самия себе си, който проследява пътя му от бедно селце в Сенегал до футболните висини. Лентата разкрива всички жертви, които нападателят е направил, за да сбъдне мечтата си.

Филмът съдържа архивни кадри и снимки от детските години на Мане. Сенегалецът сам разказва историята си, а за него говорят и известни личности, начело с Юрген Клоп и Мохамед Салах.

"Исках да покажа на хората, че ако имаш цел и си готов да работиш усърдно, можеш да постигнеш всичко", заяви нападателят. Филмът е създаден съвместо с Rakuten TV, която ще го излъчи напълно безплатно днес. Зрителите ще могат да се запознаят с живота на Мане извън терена и ще научат повече за благотворителната му дейност.

Sadio Mane stars in his own film documentary, “Made in Senegal”, which documents his rise to humble beginnings to the top of a European football, while also featuring comments from Jurgen Klopp and Mo Salah. pic.twitter.com/x5KlW93m0S