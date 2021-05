Голмайсторът на Интер Ромелу Лукаку може да последва Антонио Конте и да напусне клуба това лято. Белгиецът имаше основен принос за първата титла на "нерадзурите" от 11 години.

Конте си тръгва, защото не получи гаранции, че ще разполага с боеспособен отбор за следващия сезон. Интер е в тежко финансово състояние и може да се наложи да се раздели с някои от основните си играчи.

Лукаку отбеляза 64 година в рамките на два сезона с екипа на гранда от Милано. Той има договор за още три години. Покрай финансовите проблеми на клуба в Англия веднага се заговори, че нападателят може да се завърне в Челси.

В момента той е на кратка почивка преди да се присъедини към състава на Белгия в подготовката му за европейското първенство. В Интер ще изчакат назначаването на нов треньор преди да взимат решения за бъдещето на играчите.

Chelsea will sell Kepa Arrizabalaga, Callum Hudson-Odoi, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek and Tammy Abraham to help fund a summer move for Romelu Lukaku, according to the Sunday World 🔵🤔 pic.twitter.com/KwQtrtYcz1