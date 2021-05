Група фенове на Интер скочиха на президента след новината за раздялата с Конте

Група фенове на Интер веднага изрази несъгласието си за очакваната раздяла с наставника Антонио Конте. Както е известно, тази сутрин “Гадзета дело спорт” излезе с новината, че специалистът ще напусне клуба заради несъгласие с планираната продажба на играчи и предложението за намаляване на заплатите с 20%.

От “Курва Норд” закачиха два транспаранта, адресирани към клубния президент, пред офисите на Интер. Единият гласи: “Жанг, поеми отговорност или напусни нашия град”, а другият: “Намаляването на шампиони е за идиоти. Треньорът, персоналът и играчите са недосегаеми!” Според fcinter1908.it след това делегация на ултрасите е била приета за среща с клубните директори. След нея лидерът на “Курва Норд” Франко Каравита заяви пред сайта: “Казаха ни, че ще направят всичко, за да задържат треньора и най-важните играчи. Това намаляване на разходите може и да е заради липсата на приходи, но със Скудетото и класирането за Шампионската лига ние предположихме, че тези трудности могат да бъдат преодолени. Като “Курва Норд”, ние искаме постоянство на проекта и е ясно, че без Конте то ще бъде загубено.

Inter fans were celebrating their Scudetto win on Sunday and are now protesting their owner on Wednesday. Wild 😳



📸 @DanViti pic.twitter.com/nVOhbRerPi