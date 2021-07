UEFA EURO 2020: Правят Манчини почетен гражданин на Шотландия?

Шотландският вестник The National излезе с ексцентричното предложение да направи селекционера на Италия Роберто Манчини почетен гражданин на страната, като получи наградата Bruce.

Шотландците празнуваха успеха на “Скуадра адзура” над Англия във финала на Евро 2020 наравно със самите италианци. "Направете Роберто почетен гражданин на Шотландия!", зове от първата си страница изданието.

В деня преди мача същият вестник представи Роберто Манчини в образа на героя Уилям Уолъс от култовия филм "Смело сърце", разказващ за борбата на Шотландия срещу Англия за независимост. "Спаси ни, Роберто, ти си нашата последна надежда. Няма да издържим те да говорят още 55 години за това", написа тогава The National.

