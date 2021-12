Верстапен: Искам да остана с тези момчета в следващите 10-15 години

Макс Верстапен побърза да благодари на съотборниците си при историческата първа титла за него във Formula 1, признавайки, че иска да остане с тях поне в следващите 10-15 години.

„Това е откачено! Не знам какво да кажа. Толкова се радвам за отбора и всичките тези момчета. Толкова много обичам работата си с тях. Най-накрая днес имах малко късмет. Отборът ми знае, че го обичам и искам да съм с него в следващите 10 или 15 години“, каза нидерландецът след невероятното състезание в Абу Даби.

Младият пилот вдигна титлата с изпреварване в последната обиколка на последното състезание, за да се окичи със славата на най-бързия човек на планетата.

