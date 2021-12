Интер си върна върха с шампионски резултат срещу Каляри

Интер отново се завърна на върха в класирането в Серия А, след като Милан и Наполи изгубиха точки в 17 кръг от шампионата. Това стана факт след убедителната победа на шампионите над Каляри.

Лаутаро Мартинез пропусна възможност, за да отбележи хеттрик, тъй като аржентинецът вкара два, но изтърва дузпа в края на първото полувреме.

Алексис Санчез пък отбеляза един от редките си голове, а Хакан Чалханоглу продължава с удивителната си форма, откакто смени градските опоненти през лятото.

Тимът на Симоне Индзаги можеше да спечели и още по-убедително срещата, но 11-те спасявания на Алесио Краньо разочароваха нападателите, които бяха готови да убият съперника на терена.

До убийство в крайна сметка не се стигна, но 4:0 си е достатъчно сериозен резултат, че да твърдим, че това е завръщане на върха в шампионски стил за Интер.

