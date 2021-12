Усик предизвика „Канело“ на двубой, щом мексиканецът ще прескача категориите

Светът на бокса отдавна не е имал толкова много топ боксьори, които да доминират в различните дивизии, както го правя Олександър Усик и Саул Алварез, като дори двамата са определяни за едни от най-великите в спорта. Повод за подобно твърдение е фактът, че двамата сменят с лекота категориите без това да се отразява на резултатите им.

Мексиканецът дори обяви, че след абсолютната шампионска титла в суперсредна категория иска да да се качи с две нива нагоре, за да се бие с носителя на титлата на WBC в полутежка Илунга Макабу. Това предизвика редица полемики, но и вълнение в боксовия свят.

Усик също реши да се намеси в дебатите, че дори отправи предизвикателство към „Канело“, за да се срещнат в полутежка категория, където до скоро украинеца също бе безспорен шампион. Условието му обаче е федерациите да му позволят да запази поясите от тежка категория, тъй като иска да продължи кариерата си имено на това ниво, цитиран от журналиста Майкъл Бенсън.

Сблъсък между Усик и „Канело“ със сигурност би бил сензацията, ако не на века, то със сигурност на годината.

