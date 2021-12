Ясни са всички номинирани за "Globe Soccer Awards"

В понеделник бяха обявени финалистите в различните категории на „Globe Soccer Awards“ за 2021 година. Както е известно, тези отличия се връчват от Европейската клубна асоциация, а победителите в отделните категории се определят с гласуване на феновете.

В тазгодишната анкета вота си са дали над 5 милиона привърженици по целия свят. Церемонията по връчването на наградите ще се състои в Дубай на 27 декември.

В най-престижната категория за Футболист на годината, ще се борят шестима - това са Роберт Левандовски, Лионел Меси, Килиан Мбапе, Кристиано Роналдо, Мохамед Салах и Карим Бензема.

При дамите пък номинираните в тази категория са Луси Бронз, Дженифър Ермосо, Саманта Кер, Леке Мартенс, Алекс Морган и Алексия Путеяс.

За най-добър треньор при мъжете пък финалистите са Дидие Дешан, Ханзи Флик, Хосеп Гуардиола, Роберто Манчини, Лионел Скалони и Томас Тухел.

Ето всички номинациите в отделните категории:

Най-добър футболист:

Карим Бензема (Реал Мадрид и Франция)

Роберт Левандовски (Байерн Мюнхен и Полша)

Килиан Мбапе (Пари Сен Жермен и Франция)

Лионел Меси (Пари Сен Жермен и Аржентина)

Кристиано Роналдо (Манчестър Юнайтед и Португалия)

Мохамед Салах (Ливърпул и Египет)

Най-добър клуб:

Ал Ахли (Египет)

Ал Хилал (Саудиска Арабия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Челси (Англия)

Фламенго (Бразилия)

Манчестър Сити (Англия)

Най-добър вратар:

Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия)

Едуард Менди (Челси и Сенегал)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен и Италия)

Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина)

Мануел Нойер (Байерн Мюнхен и Германия)

Най-добър защитник:

Трент Александър-Арнолд (Ливърпул и Англия)

Сесар Аспиликуета (Челси и Испания)

Леонардо Бонучи (Ювентус и Италия)

Рубен Диаш (Манчестър Сити и Португалия)

Антонио Рюдигер (Челси и Германия)

Най-добър треньор:

Дидие Дешан (Франция)

Ханзи Флик (Байерн Мюнхен / Германия)

Хосеп Гуардиола (Манчестър Сити)

Роберто Манчини (Италия)

Лионел Скалони (Аржентина)

Томас Тухел (Челси)

Най-добър национален отбор:

Аржентина

Бразилия

Италия

Франция

Мароко

Пиеро Аусилио (Интер)

Луис Кампос (Лил)

Чики Бегиристайн (Манчестър Сити)

Роберто Олабе (Реал Сосиедад)

Марк Овермарс (Аякс)

Най-добра футболистка:

Луси Бронз (Манчестър Сити и Англия)

Дженифър Ермосо (Барселона и Испания)

Саманта Кер (Челси и Австралия)

Лиеке Мартенс (Барселона и Нидерландия)

Алекс Морган (Орландо Прайд и САЩ)

Алексиа Путеяс (Барселона и Испания)

Барселона

Байерн Мюнхен

Челси

Манчестър Сити

Пари Сен Жермен

