Официално: Отложиха мач на Ман Юнайтед заради бум на COVID-19

Двубоят между отборите на Брентфорд и Манчестър Юнайтед от междинния 17-и кръг в английската Висша лига бе отложен официално. Причината за това е, че няколко футболисти и служители в тима на „червените дяволи“ са дали положителни проби за COVID-19.

Именно поради тази причина вчера базата на клуба бе затворена, а тренировката на отбора бе отменена. След това от Висшата лига взеха решение да отложат предстоящия двубой между „пчеличките“ и Ман Юнайтед, който трябваше да се изиграе тази вечер от 21:30 часа българско време.

„Манчестър Юнайтед може да потвърди, че срещата ни от Висшата лига срещу Брентфорд, която трябваше да се изиграе във вторник, 14 декември, от 21:30 часа е отложена, като тепърва ще бъде решено кога ще може да се проведе. След като PCR тестовете потвърдиха данните от бързите тестове на играчите и служителите, стана ясно, че имаме бързо разпространение на заразата, което трябва да бъде следено изкъсо. Затова бе взето решението за затваряне на базата в Карингтън за 24 часа, за да минимизираме риска от допълнително избухване на заразата. Хората с положителни тестове са изолирани според протокола на Висшата лига. След като тренировката бе отменена и след настъпилия смут в отбора, преценихме, че здравето на футболистите е най-важно и помолихме мачът да бъде отменен. От Висшата лига уважиха молбата ни след като се посъветваха с медицинските лица. Манчестър Юнайтед иска да се извини на Брентфорд за причиненото неудобство“, гласи официалното съобщение на Ман Юнайтед.

От Висшата лига потвърдиха и, че освен това са решили да въведат извънредни мерки за справяне с пандемията, които ще включват по-често тестване на играчите, задължително носене на маски в закрити помещения, по-строго спазване на социална дистанция и намаляване на времето за физиотерапия.

